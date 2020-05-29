"Важно избегать поспешных решений". Куйвашев обсудил с экспертами снятие ограничений в Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев обсудил с представителями сферы здравоохранения вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности в период распространения коронавируса и в посткарантинный период.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, очередная рабочая встреча губернатора с экспертным сообществом прошла сегодня, 29 мая.

"Принятый комплекс мер и управленческих решений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, себя оправдывает. При этом важно избегать поспешных решений, при которых шаг вперед может обернуться откатом на два шага назад. Поэтому мы изучаем опыт других территорий, которые уже пошли по пути снятия ограничительных мер. Важно понять, с какими трудностями они столкнулись, какие направления требуют особого внимания и дополнительной проработки. Мы должны использовать этот опыт, чтобы процесс возвращения к привычным нормам жизни прошел без осложнений", - заявил Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, последние недели показали, что необходимо более серьезное внимание уделить вопросам профилактики распространения коронавируса в организованных коллективах, а в перспективе – пересмотреть подходы к охране труда и здоровья сотрудников предприятий. Определенные шаги для обеспечения безопасности здоровья работников организаций в Свердловской области уже сделаны. В частности, разработана декларация о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, безоговорочное следование ее принципам – это ключевое условие для возобновления работы уральских предприятий, вынужденно приостановивших свою деятельность в карантинный период.

"Особые требования, конечно, предъявляются к тем компаниям, которые ориентированы на прямую, непосредственную работу с потребителями. Это, прежде всего, торговые и торгово-развлекательные центры и комплексы. Именно санитарно-гигиеническая безопасность производства в дальнейшем войдет в число трех направлений комплексной целевой программы по обеспечению общественного здоровья уральцев. Не исключено, что в штате промышленных предприятий должны появиться специалисты, которые будут профессионально заниматься этим – по аналогии со службами охраны труда", - отметил Куйвашев.

Еще двумя направлениями программы станут личное здоровье человека, а также создание здоровой среды обитания.

Напомним, пока ограничительные меры на Среднем Урале действуют до 1 июня. Ранее сообщалось, что Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом.