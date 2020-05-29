Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области предъявили новое обвинение

Замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, должностные лица минстроя и ОГКУ "Челябоблинвестстрой" оплатили невыполненные работы на объекте и оборудование, которое не было поставлено. Бюджету причинен ущерб на сумму 65 млн руб.

Ранее Антоновой было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, она получила деньги от заместителя гендиректора фирмы за обеспечение оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

В настоящий момент чиновница находится под арестом.