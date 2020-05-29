В Финляндии собак обучают вынюхивать людей с коронавирусом

В университете Хельсинки ведется исследование по выявлению людей, зараженных коронавирусом, с помощью собак, которые вынюхивают вирус. Об этом пишет Deutsche Welle.

Через несколько недель исследования первые собаки смогли точно отличить образцы мочи заразившихся пациентов от образцов мочи здоровых людей.

Финские ученые сейчас готовят рандомизированное двойное слепое исследование, в ходе которого собаки будут анализировать большое количество образцов пациентов. Если испытания пройдут успешно, собак будут использовать в клинической практике.

Подобные исследования ведутся также в Великобритании и Франции. Если практика "вынюхивания" людей будет введена, она может стать прецедентом своего рода ускоренной социальной сегрегации.

