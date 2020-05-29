На московский регион надвигается шторм

Росгидромет спрогнозировал в пятницу, 29 мая, шторм в московском регионе. В связи с выходом на территорию столицы и Подмосковья южного циклона, с девяти утра до девяти вечера ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, гроза, град. Усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МЧС.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, а во время грозы стараться не передвигаться, но при этом и не парковать машины возле деревьев, заборов и других некапитальных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями", - предупреждают в МЧС.

Напомним, на этой неделе локальные ураганы прокатились по стране: сначала шторм с сильнейшим ветром унес жизни четырех человек на Среднем Урале, затем разрушил целый населенный пункт в Кузбассе.