03 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

На "Омбудсмена полиции" завели два новых уголовных дела

В отношении основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела - за вымогательство и за распространение поронографии. Пострадавшими являются две женщины, сообщает РЕН ТВ.

Таким образом, по данным телеканала, Воронцов является фигурантом уже четырех уголовных дел.

Между тем, "Интерфакс" пишет, что основатель паблика может стать подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по факту оскорбления сотрудника полиции.

Воронцов в начале мая сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском. В МВД пояснили, что блогера задержали по подозрению в вымогательстве в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции. В заявлении экс-полицейский говорит, что в октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. руб., угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ.

В середине апреля на Воронцова завел уголовное дело СКР. Тогда к нему тоже приходили с обысками, но по другому поводу.

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На "Омбудсмена полиции" завели два новых уголовных дела

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Теги: владимир воронцов, омбудсмен полиции



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Развитие сюжета:

Ранее 11.08.2020 19:44 Мск На основателя "Омбудсмена полиции" завели 14 (!) уголовных дел

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