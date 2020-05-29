03 Сентября 2020
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Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Александр Высокинский: Екатеринбург предпримет все возможные меры помощи бизнесу

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заверил, что в условиях распространения коронавируса и действия ограничительных мер, муниципалитет продолжит оказывать поддержку бизнесу. Хотя возможности бюджета не безграничны, но расходная часть будет корректироваться, чтобы смягчить последствия сложившейся ситуации.

По словам Александра Высокинского, в ситуации корректировки бюджетных обязательств и растущего дефицита давать обещания сложно, но город предпримет все возможные меры. Муниципалитет уже дал отсрочку до ноября 2020 года по всем имущественным и земельным платежам, понимая, что предпринимателям это крайне необходимо.

"Когда мы будем понимать, что происходит с бюджетом, его доходной частью после снятия ограничений, тогда мы сможем принимать решение, насколько длительной окажется эта рассрочка. Наша общая задача – выйти из режима ограничений и "запустить" бизнес. В этом заинтересованы абсолютно все", – сказал Александр Высокинский.

Он признал, что экономика малого и среднего бизнеса, безусловно, находится в напряжённом состоянии.

"Нам задавали вопросы и по нестационарной торговле, и по тем или иным рассрочкам, земельным и имущественным платежам. Часть вопросов нам удалось решить "с места", часть – отправить в детальную проработку", – отметил глава Екатеринбурга.

Уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх, в свою очередь, подчеркнула, что принимаемые муниципалитетом меры очень важны.

"Конечно, у бизнеса ожидание мер поддержки намного глубже, но мы понимаем, что возможности городской казны не безграничны. И сегодня я услышала от главы Екатеринбурга, что бюджетные "ворота" такой поддержки далеко не закрыты, – сказала Елена Артюх. – Я надеюсь, что город предпримет ещё ряд шагов по поддержке предпринимателей в этот сложный период".

Елена Артюх, Александр Высокинский(2020)|Фото: Екатеринбург.рф

Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о внесении на рассмотрение в гордуму корректировок в бюджет Екатеринбурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ предусматривает дефицит казны в 3,3 млрд руб. Тогда как в декабре 2019 года при утверждении бюджета-2020 прогнозировался дефицит в сумме 1,9 млрд руб. Расходы казны увеличиваются для смягчения последствий пандемии.

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Александр Высокинский: Екатеринбург предпримет все возможные меры помощи бизнесу

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Теги: Александр Высокинский, помощь бизнесу, Елена Артюх



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