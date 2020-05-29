03 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Рыба, Ангальский мыс, Салехард (2020) | Фото: Депутат ЗС ЯНАО Алексей Денисов, страница ВК

Салехард заполнило зловоние из-за сгнивших отходов комбината, где делают консервы "Yamal Product"

В Салехарде рыбокомбинат, на базе которого работает предприятие "Yamal Product", вывез отходы производства на одну из баз. Рыба начала разлагаться, зловоние распространилось на всю округу. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал депутат заксобрания Ямала Алексей Денисов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Ко мне обратились жители Ангальского мыса. Они пожаловались на зловонный запах тухлой рыбы, распространяющийся по всему району. Как выяснилось, Салехардский рыбокомбинат в холодное время года отвозил и складировал мешки с отходами на базе в районе Ангальского мыса. Сейчас, когда на улице стало тепло, остатки рыбы начали гнить. Зловоние распространилось далеко от места "свалки", на улице нечем было дышать. Такое недопустимо. Намерен разобраться в произошедшем", - написал политик.

После появления публикации на место выехали сотрудники департамента агропромышленного комплекса Ямала, которые вместе с сотрудниками предприятия проверили правдивость жалоб. Технический директор предприятия Владимир Попов отметил, что информация о "хранении отходов годами" неверна.

Рыба, Ангальский мыс, Салехард(2020)|Фото: vk.com/denisov_ag

Рыба, Ангальский мыс, Салехард(2020)|Фото: vk.com/denisov_ag

"Все рыбные отходы комбината идут на корм для животных, замораживаются и передаются на звероферму. На крематор по мере необходимости свозят непригодные для животных отходы. Он находится на промышленной площадке. Все разрешительные документы имеются", - цитирует Попова "Север-пресс".

Отметим, на базе рыбокомбината работает предприятие "Yamal Product", один из брендов округа. Оно делает широкую линейку рыбных консервов.

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Салехард заполнило зловоние из-за сгнивших отходов комбината, где делают консервы "Yamal Product"

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Теги: Yamal Product, рыба, консервы



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Развитие сюжета:

Ранее 28.07.2020 13:12 Мск В Салехарде производителю консервов "Yamal Product" грозит штраф за зловоние от отходов

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