В Сургуте из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад

В Сургуте из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад "Космос". Как сообщает sit.tv, предположительно, причиной закрытия учреждения на карантин могло стать то, что у участкового педиатра, которая регулярно приходила в детский сад осматривать детей.

Теперь все семьи, чьи дети посещали детский сад, должны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию.Тестирование на инфекцию пройдут все воспитанники учреждения.

Напомним, вчера в Югре число больных коронавирусом увеличилось на 104 (до 2 тыс. 28). Среди лидеров по географии распространения новых случаев Сургутский район (48), Сургут (14), Нижневартовск (12).