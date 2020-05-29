03 Сентября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Сургуте из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад

В Сургуте из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад "Космос". Как сообщает sit.tv, предположительно, причиной закрытия учреждения на карантин могло стать то, что у участкового педиатра, которая регулярно приходила в детский сад осматривать детей.

Теперь все семьи, чьи дети посещали детский сад, должны будут соблюдать двухнедельную самоизоляцию.Тестирование на инфекцию пройдут все воспитанники учреждения.

Напомним, вчера в Югре число больных коронавирусом увеличилось на 104 (до 2 тыс. 28). Среди лидеров по географии распространения новых случаев Сургутский район (48), Сургут (14), Нижневартовск (12).

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В Сургуте из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли детский сад

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Теги: коронавирус, covid19, детский сад, карантин



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Развитие сюжета:

Ранее 29.05.2020 14:44 Мск В Югре растет число заболевших коронавирусом детей

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