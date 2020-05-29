Только 23% россиян готовы голосовать через интернет и только 2% - по почте

Традиционное голосование с личным присутствием на участке и бумажным бюллетенем на следующих выборах считают оптимальным вариантом большинство россиян (69%). Это данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если бы гражданам предложили выбрать способ голосования, только 23% наши соотечественников выбрали бы волеизъявление по интернету, а по почте голосовать и вовсе готовы только 2%.

49% опрошенных скептически относятся к формату дистанционного голосования, особенно сограждане 35-44 лет, а также в возрасте 60 лет и старше - по 53% респондентов от данных возрастных категорий, отмечают социологи.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 19 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, недавно Госдума в "пожарном порядке" подготовила и одобрила законопроект, позволяющий уже на ближайших выборах (единый день голосования – 13 сентября) или на голосовании по поправкам в Конституцию выражать свое мнение через интернет или по почте. При этом механизмы такого голосования, его безопасность и стоимость не просчитаны. Стоит отметить, что за законопроект голосовала только "Единая Россия", остальные думские фракции назвали происходящее "законодательным мошенничеством".