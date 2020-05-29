Кузнецова призвала к бессрочному надзору за педофилами

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила организовать пожизненный административный надзор за педофилами после их освобождения из мест лишения свободы.

Лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается запретить пользоваться интернетом и вступать с ними в любые контакты.

Кроме того, Кузнецова считает необходимым создать общедоступный реестр "педофилов". Об этом говорится в докладе, представленном президенту России, передает Regnum.

В прошлом году МВД заявило, что в России зафиксирован быстрый и значительный рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Наибольшую тревогу у правоохранителей вызывает тот факт, что каждое шестое преступление совершается в семье.

Только в 2018 году жертвами 14 тыс. преступлений подобного рода стали 11 тыс. детей. За последние же пять лет число подобных преступлений выросло на 42%.