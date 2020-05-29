150 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Челябинской области

В Челябинской области за сутки подтверждено 150 новых случаев коронавирусной инфекции, два человека скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 2 тыс. 736 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 507 человек. За сутки было выписано 76 человек, всего в регионе выздоровели и выписаны из больниц 1 тыс. 180 пациентов.

За прошедшие сутки скончалось два человека. От COVID-19 умерла пациентка 78 лет. У 81-летний мужчина умер от злокачественного новообразования. Коронавирус был сопутствующим заболеванием. Всего в регионе за время эпидемии умерли 37 человек.