В Березниках водители "скорой" заявили об отсутствии стимулирующих выплат и нехватке средств защиты

В Березниках водители "скорой" заявили о том, что им не платят стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Началась проверка этой информации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Сотрудники надзорного ведомства запросили списки водителей "скорой", предстоит выяснить обеспеченность их средствами защиты. Также в прокуратуре проверят, действительно ли есть нарушения при начислении им зарплаты.

Напомним, ранее аналогичные жалобы были, в частности, в Курганской и Тюменской областях, а также в другом городе Прикамья – Соликамске.