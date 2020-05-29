03 Сентября 2020
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Общество Пермский край
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Березниках водители "скорой" заявили об отсутствии стимулирующих выплат и нехватке средств защиты

В Березниках водители "скорой" заявили о том, что им не платят стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом, а также не обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Началась проверка этой информации, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Сотрудники надзорного ведомства запросили списки водителей "скорой", предстоит выяснить обеспеченность их средствами защиты. Также в прокуратуре проверят, действительно ли есть нарушения при начислении им зарплаты.

Напомним, ранее аналогичные жалобы были, в частности, в Курганской и Тюменской областях, а также в другом городе Прикамья – Соликамске.

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В Березниках водители "скорой" заявили об отсутствии стимулирующих выплат и нехватке средств защиты

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Теги: скорая помощь, водитель, жалоба, стимулирующие выплаты



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