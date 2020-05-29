03 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Eric Miller

Беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца: два города просят ввести Нацгвадию

Мэр Миннеаполиса (штат Миннесота, США) Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.

28 мая власти Миннеаполиса также призвали федеральные власти направить в город войска Нацгвардии для подавления протестов.

Также помощь Нацгвардии из-за беспорядков запросили власти соседнего с Миннеаполисом Сент-Пола, передает Regnum.

Ранее протесты по поводу смерти Флойда переросли в жестокие беспорядки, несколько магазинов были подожжены и разграблены, как минимум один человек был застрелен.

Массовые беспорядки в Миннесоте, США(2020)|Фото: REUTERS/Eric Miller

Массовые беспорядки в Миннесоте, США(2020)|Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi

Флойда задержали за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете. В соцсетях было опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором зафиксировано, что на чернокожего мужчину, не оказывавшего полиции сопротивления, сначала надели наручники, а затем повалили на землю. Один из полицейских прижал его шею коленом, игнорируя крики задержанного "Я не могу дышать". Флойд потерял сознание, а позже скончался.

Четверо полицейских, которые проводили задержание Флойда, были уволены, однако обвинения им до сих пор не предъявили.

Массовые беспорядки в Миннесоте, США(2020)|Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi

Массовые беспорядки в Миннесоте, США(2020)|Фото: REUTERS/Eric Miller

Постоянный контроль за ходом расследования ведут президент США Дональд Трамп и генеральный прокурор страны Уильям Барр. ФБР ведет параллельное следствие.

Это далеко не первые беспорядки в Штатах после убийства мирных жителей полицейскими. Так, в декабре 2015 года в Чикаго была убита многодетная темнокожая американка во время операции по поимке преступника. Еще раньше была опубликована шокирующая видеозапись, на которой полицейский выпускает в подростка 16 пуль без очевидной в этом необходимости. После этого десятки соплеменников убитого подростка Лэгана Макдональда вышли на улицы с транспарантами и требованием справедливого возмездия для силовика.

В 2016 году в американском Далласе произошла мощная эскалация насилия против "полицейского беспредела". После убийства двух чернокожих полицейскими в двух южных штатах тысячи людей вышли на улицу, а в результате "неизвестные снайперы" расстреляли 11 полицейских. Но сильнее всего прогремели акции протеста в Фергюсоне, где темнокожего подростка убили из-за игрушечного пистолета.

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Беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца: два города просят ввести Нацгвадию

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Теги: миннесота, убийство афроамериканца, миннеаполис, джордж флойд



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Развитие сюжета:

Ранее 29.05.2020 13:26 Мск Сотни бойцов Нацгвардии вошли в бунтующие Миннеаполис и Сент-Пол

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