03 Сентября 2020
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Мусоровозы (2020) | Фото: Накануне.RU

На поддержку свердловских регоператоров по обращению с ТКО направят 219 млн рублей

Правительство РФ удовлетворило заявку Среднего Урала и для сохранения устойчивости работы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами выделило из федерального бюджета на поддержку свердловских операторов 219 миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соответствующее решение было разработано Минприроды РФ и утверждено кабмином России 28 мая. Принятие данной меры, пояснил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, обусловлено введением в стране карантинных мер из-за пандемии COVID-19 и позволит компаниям частично компенсировать те убытки, которые они понесли из-за падения уровня платежей со стороны потребителей.

"В период самоизоляции объемы накопления мусора в наших муниципалитетах увеличились более чем на четверть и за два месяца составили без малого 300 тысяч тонн. В это же время платежи за его вывоз и утилизацию сократились не менее чем на 30%. И такая ситуация характерна практически для всех субъектов РФ. В этих условиях без дополнительной и финансовой поддержки региональных операторов обеспечить их бесперебойную работу, равно как и достижение целей и задач нацпроекта "Экология", было бы практически невозможно. Поэтому принятое Правительством России решение стало для регионов не просто значимым, но и очень своевременным шагом", - отметил Смирнов.

Николай Смирнов(2017)|Фото: Накануне.RU

В целом на антикризисную поддержку отраслевых компаний страны из федерального бюджета планируется направить 8,1 миллиарда рублей. Деньги будут распределены между 67 субъектами.

Как добавил Николай Смирнов, распределение федеральных субсидий между свердловскими регоператорами будет осуществляться пропорционально тоннажу вывозимого ими на полигоны мусора, а также установленному для каждого из них на период с апреля по июнь 2020 года объему необходимой валовой выручки.

Реформирование отрасли по обращению с ТКО в России осуществляется в рамках национального проекта "Экология", одной из главных задач которого является формирование в стране к 2024 году комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки запрещенных к захоронению отходов производства и потребления и ввод в промышленную эксплуатацию современных мусороперерабатывающих мощностей.

переработка мусора, пластик,(2019)|Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале к указанному сроку планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов инфраструктуры суммарной мощностью более одного миллиона тонн в год. В настоящее время в регионе действует 41 полигон, запущены мусоросортировочные линии в Алапаевске и Каменске-Уральском. Модернизируется мусоросортировочный комплекс в Первоуральске, готовится проектно-сметная документация мусоросортировочных заводов в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Красноуфимском районе. Также ведется работа по определению площадок под полигоны и мусоросортировочные комплексы для "Большого Екатеринбурга".

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На поддержку свердловских регоператоров по обращению с ТКО направят 219 млн рублей

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Теги: регоператоры, ТКО, поддержка, Смирнов



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