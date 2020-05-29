Детский омбудсмен предложила сократить финансирование больницам, где делают аборты

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, которая накануне в седьмой раз стала матерью, представила главе государства ежегодный доклад по итогам деятельности в 2019 году.

Среди прочего, Кузнецова предлагает и ряд мер по "защите права на жизнь". Кроме социальной поддержки и расширения льгот, детский омбудсмен предлагает "ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объём выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов".

"Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности", - пишет Кузнецова. Соответствующие предложения омбудсмен направила в парламент.