03 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
увольнение по собственному желанию (2014) | Фото:

Правительство готовит изменения в правила увольнения сотрудников во время эпидемии

В Министерстве труда и социальной защиты России готов проект постановления правительства, который изменит трудовые отношения в 2020 году. Кабмин, утвердив документ, впервые воспользуется временным правом брать на себя регулирование трудовых отношений. Сейчас это право у Трудового кодекса, но недавно Госдума приняла в трех чтениях поправку, расширяющую полномочия правительства. Пока документ, кстати, не вступил в силу – его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. К слову, многие депутаты при обсуждении поправки выступали против, называя ситуацию "узурпаторством". Их не удовлетворило и постановление Госдумы, в котором правительству предлагается прислушиваться к мнению Российской трехсторонней комиссии (РТК).

Постановление предполагает, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя, пишет РБК. "Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон", — говорится в документе.

Запрета принимать решение о сокращении численности или штата во время карантина в документе не прописано. Но предлагается установить, что в случае сокращения численности или штата, если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение происходит только после завершения ограничительных мер — на следующий рабочий день после этого, следует из проекта Минтруда. Согласно действующему Трудовому кодексу, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации или по сокращению штата не позднее чем за два месяца до увольнения.

Также Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе введения режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели), с двух месяцев до двух недель, если необходимость таковых вызвана карантинными ограничениями, отмечается в проекте постановления.

Одновременно ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев. По действующему трудовому законодательству временный перевод на другую работу без согласия работника возможен только на один месяц.

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Правительство готовит изменения в правила увольнения сотрудников во время эпидемии

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Теги: правительство, трудовые отношения, увольнение, трудовой кодекс



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