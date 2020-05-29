Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Футбольный сезон в Английской Премьер-лиге (АПЛ) будет возобновлён.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, это произойдёт в среду, 17 июня. В этот день будут сыграны встречи, перенесённые из-за финала Кубка лиги. Полноценный тур сыграют 19 июня.

По словам генерального директора лиги Ричарда Мастерса, матчи в АПЛ пройдут без болельщиков на трибунах.

Как сообщало Накануне.RU, накануне Роспотребнадзор РФ согласовал с Российской Премьер-лигой (РПЛ) проведение футбольных матчей со зрителями. Во избежание риска распространения коронавирусной инфекции среди болельщиков, трибуны могут быть заполнены только на 10% от всех мест.