03 Сентября 2020
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Спорт
&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Арсенал&quot;, матч 1/8 финала Кубка английской лиги (2019) | Фото: twitter.com/lfc

Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Футбольный сезон в Английской Премьер-лиге (АПЛ) будет возобновлён.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, это произойдёт в среду, 17 июня. В этот день будут сыграны встречи, перенесённые из-за финала Кубка лиги. Полноценный тур сыграют 19 июня.

По словам генерального директора лиги Ричарда Мастерса, матчи в АПЛ пройдут без болельщиков на трибунах.

Как сообщало Накануне.RU, накануне Роспотребнадзор РФ согласовал с Российской Премьер-лигой (РПЛ) проведение футбольных матчей со зрителями. Во избежание риска распространения коронавирусной инфекции среди болельщиков, трибуны могут быть заполнены только на 10% от всех мест.

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Чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

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Теги: Футбол, чемпионат Англии, коронавирус, зрители



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