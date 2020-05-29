03 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Розыск несовершеннолетней (2020) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Розыск! В Екатеринбурге пропала несовершеннолетняя

Сотрудники отдела полиции №4 Екатеринбурга разыскивают несовершеннолетнюю девушку. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, 15-летняя Ева 25 мая ушла к подруге в дневное время суток и пропала.

Девушка была одета в спортивный костюм розового цвета, плащ в черно-коричневую клетку, розовые кроссовки на шнурках. Отличительные приметы: рост 154 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза карие, губы пухлые, на пальце правой руки татуировка в виде смайлика-полумесяца.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщите в полицию по телефону: (343) 356-44-35, 356-42-04.

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Розыск! В Екатеринбурге пропала несовершеннолетняя

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Теги: УМВД, розыск, несовершеннолетняя



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