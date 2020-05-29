Военный суд рассмотрит дело о разбое с участием сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд зарегистрировал уголовное дело о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России.

2 июня суд решит вопрос о продлении меры пресечения подсудимым, сообщает ТАСС.

В деле фигурируют восемь человек: офицер ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" капитан Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ старший лейтенант Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров.

Последний, по данным следствия, является одним из предполагаемых организаторов разбойного нападения. Жаров был задержан, когда пришел за своей долей в 19 млн рублей, которые хранились в банковской ячейке.

В прошлом году СМИ сообщили о схеме "крышевания" банков сотрудниками ФСБ. Журналисты опираются на данные пострадавших банкиров. В схеме помимо офицеров ФСБ участвовали обнальщики, юристы и сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

136,5 млн рублей были похищены сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина. Сообщалось, что сотрудники ФСБ "добычу" поровну делить не стали. Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, что получил за участие в налете 4 миллиона рублей.

Ранее четверо сотрудников спецслужб дали признательные показания. Они были задержаны в Москве по подозрению в разбое и похищении.

СМИ писали, что в уголовном деле 15 фигурантов. Восемь объявлены в розыск. При этом все они могли быть офицерами спецподразделения ФСБ "Альфа", которые в момент арестов находились в командировке на Северном Кавказе и смогли скрыться.