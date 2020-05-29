Возбуждено уголовное дело. В Магнитогорске ребенок получил травму на вокзале

В Магнитогорске на перроне железнодорожного вокзала ребенок получил травму. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления СК на транспорте.

Инцидент произошел утром 16 марта на железнодорожном вокзале станции "Магнитогорск – Пассажирский". По версии следствия, супружеская пара с ребенком прибыли на перрон, чтобы встретить знакомого. Мужчина держал ребенка на руках. Когда он шел по перрону, поскользнулся на снежном склоне и наледи и упал на перрон.

В результате происшествия ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения, изъяты должностные инструкции, проведена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью ребенку.