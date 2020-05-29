03 Сентября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
губернатор Пермского края Максим Решетников, ежегодное послание, заксобрание Пермского края (2019) | Фото: permkrai.ru

Заксобрание Прикамья перенесло пленарку ради выборов губернатора

Депутаты заксобрания Прикамья перенесли дату пленарного заседания с 4 на 11 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Перенос связан со сроками принятия изменений в выборное законодательство и назначением даты выборов губернатора. Согласно федеральным законам, в случае досрочного прекращения полномочий губернатора, заксобрание должно назначить выборы на ближайшее второе воскресенье сентября.

Сделать это региональный парламент должен не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Таким образом, досрочные выборы губернатора Пермского края должны состояться в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Напомним, Махонин стал врио главы Прикамья 6 февраля после того, как Максим Решетников получил повышение и возглавил министерство экономического развития России.

На выборы губернатора он может заявиться в порядке самовыдвижения. Ранее соответствующий закон был принят заксобранием края.

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Заксобрание Прикамья перенесло пленарку ради выборов губернатора

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Теги: заксобрание, выборы, пленарное заседание, дмитрий махонин



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Ранее 29.05.2020 15:28 Мск Член генсовета "Партии Роста" не исключил участия в выборах губернатора Прикамья

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