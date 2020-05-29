Соучредитель "КБ" заплатит крупный штраф после вспышки коронавируса на уральских складах

В пятницу, 29 мая, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга принял решение о дальнейшей работе соучредителя сети "Красное и белое", на чьих складах произошла вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки логистического центра было выявлено множество нарушений. В Роспотребнадзоре считали, что у ООО "Абсолют" была возможность исполнить требования санитарного законодательства, но оно этого не сделало, что привело к заражению сотрудников и может способствовать распространению инфекции.

Ведомство настаивало на приостановке деятельности предприятия. На вчерашнем заседании представитель "Абсолюта" уверяла, что все нарушения устранены. В итоге процесс был отложен на следующий день.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня суд изучал видеоматериалы, снятые представителями Роспотребнадзора в логистическом центре. После этого судья удалился для принятия решения.

В итоге ООО "Абсолют" было признано виновным в административном нарушении. Юридическому лицу назначен штраф в размере 450 тысяч рублей. Склады, где произошла вспышка, закрывать не будут, они продолжат работать.

Как уточнил судья, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней после вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты сумма будет взыскана в принудительном порядке.

Напомним, на прошлой неделе глава Среднего Урала Евгений Куйвашев пригрозил отозвать лицензию у сети магазинов "Красное и белое".