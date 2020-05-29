Число оправившихся от коронавируса пермяков близится к 900

За последние сутки из медицинских учреждений Прикамья в связи с выздоровлением выписано 47 жителей региона с диагнозом COVID-19. Общее число, оправившихся от коронавируса составляет 871 человек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, на данный момент в регионе зафиксировано 1 тыс. 539 случаев заражения.

Под наблюдением специалистов продолжают находиться 615 человек. По предписания главного санитарного врача на домашнем карантине пребывают 2 тыс. 625 пермяков. Всего заражению подвергся 41 муниципальных объектов региона.