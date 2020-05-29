В Тюмени не нашлось покупателей оргтехники признанного банкротом "СибНАЦа"

В Тюмени признаны несостоявшимися торги по реализации имущества "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ"). Согласно отчёту конкурсного управляющего Руслана Салахова, заявок на сотни лотов не поступило, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отчёт опубликован на "Федресурсе". Всего на торги выставлено 775 различных лотов – оргтехника, двигатели для лодок. Общая цена выставленного на продажу имущества – 8,2 млн руб. Приём заявок начался 12 мая, закончился – 26-го. За это время никто не захотел купить ни одну из позиций.

Напомним, "СибНАЦ" признан банкротом 4 июля 2019 г. Иск подала компания "Инженерное бюро" по причине просроченной более, чем на три месяца кредиторской задолженности в 2,6 млн руб. Более 400 сотрудников центра получили уведомления о предстоящем увольнении. Сумма требований кредиторов "центра" превысила 800 млн руб. Общая стоимость всего имущества организации – 983 млн руб.