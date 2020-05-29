В Челябинской области продлят режим повышенной готовности до 15 июня

Режим повышенной готовности в Челябинской области будет продлен до 15 июня. Соответствующий документ губернатор Алексей Текслер подпишет в ближайшие дни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной", – накануне сообщил Алексей Текслер.

Стоит отметить, что даже в режиме повышенной готовности будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений. Зависеть это будет от ситуации с распространением коронавируса.