03 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области продлят режим повышенной готовности до 15 июня

Режим повышенной готовности в Челябинской области будет продлен до 15 июня. Соответствующий документ губернатор Алексей Текслер подпишет в ближайшие дни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом – 148 человек. Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной", – накануне сообщил Алексей Текслер.

Стоит отметить, что даже в режиме повышенной готовности будет рассматриваться вопрос поэтапного снятия ограничений. Зависеть это будет от ситуации с распространением коронавируса.

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В Челябинской области продлят режим повышенной готовности до 15 июня

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Теги: Алексей Текслер, карантин, самоизоляция, коронавирус,



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