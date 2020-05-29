03 Сентября 2020
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Итоги года Урала и Сибири-2017, Иван Еремин (2018) | Фото: Накануне.RU

У газеты "Ведомости" сменился один из покупателей – новым совладельцем станет уральский медиаменеджер

В сделке по продаже деловой газеты "Ведомости" новый участник: партнером Константина Зятькова (издатель газеты "Версия") вместо директора Arbat Capital Алексея Голубовича станет создатель проекта "ФедералПресс" Иван Еремин.

Покупателем 100% акций издателя газеты стало АО "Саппорт", компанию контролируют Зятьков и Еремин, пишут сами "Ведомости".

Смене партнера Зятькова предшествовал скандал, связанный с назначением новыми владельцами издания ио главреда Андрея Шмарова. Вот что пишут "Ведомости" о дальнейших событиях: "Конфликт с журналистами "Ведомостей" у Шмарова начался после первой встречи с редакцией, где он сообщил, что не знаком с "Догмой" — кодексом журналистов "Ведомостей". Вскоре Шмаров без обсуждения с автором заметки изменил на прямо противоположный заголовок статьи о "Роснефти", без консультаций с юристами "Ведомостей" снял с сайта колонку Константина Сонина о "Роснефти". Также и.о. главного редактора запретил публиковать новости на основе исследований "Левада-центр", сославшись на просьбу администрации президента".

Еремин начинал в Екатеринбурге. Он один из основателей новостного портала УралПолит.ру, который затем трансформировался в холдинг "ФедералПресс".

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У газеты "Ведомости" сменился один из покупателей – новым совладельцем станет уральский медиаменеджер

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Теги: ведомости, иван еремин, федералпресс, сделка, покупатель, константин зятьков



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