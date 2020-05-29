03 Сентября 2020
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прожиточный минимум, хлеб, деньги, монеты, мелочь (2015) | Фото: chastnik.ru

"Никто еще с голоду не умер" — министр экономики Бурятии объяснила свои слова о доходах жителей

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова пояснила свои слова о том, что в республике еще никто не умер с голоду из-за ограничительных мер.

Ранее чиновник на заседании комитета по бюджету и финансам регионального парламента опровергла заявление об отсутствии денег у населения. "Никто еще у нас с голоду не умер", - подчеркнула Кочетова.

Заявление подразумевает, что меры поддержки введены своевременно и оперативно, а ситуация с наиболее пострадавшими отраслями находится под постоянным контролем, пояснила министр.

Кочетова добавила, что фраза была сказана во время эмоционального доклада, в котором она "два часа объясняла депутатам о мерах поддержки".

"И после этого депутат Бобков продолжал вносить панические призывы о том, что все плохо и нас ждет голод!" - цитирует министра Regnum. Кочетова принесла извинения перед людьми, которые действительно оказались в сложной ситуации.

Стоит отметить, ранее власти республики признали, что приостановка работы некоторых предприятий сказались на платежеспособности населения. Это стало поводом для предоставления жителям отсрочки по платежам за капремонт домов с 1 апреля по 30 июня.

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"Никто еще с голоду не умер" — министр экономики Бурятии объяснила свои слова о доходах жителей

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Теги: министр экономики Бурятии, Екатерина Кочетова



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