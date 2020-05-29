Жительница Екатеринбурга оштрафована за подделку документа при зачислении ребенка в первый класс

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил наказание родителю, предъявившему поддельный документ для зачисления своего ребенка в первый класс.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина хотела записать ребенка в гимназию №120 и предоставила свидетельство о его регистрации в жилом помещении на территории района сроком на один год. Однако в ходе проверки выяснилось, что оно было поддельным.

Екатеринбурженке вменили часть 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Женщина полностью признала себя виновной.

Ленинский районный суд учел, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, и прекратил производство по данному делу. Нарушительнице назначен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей со сроком оплаты 30 дней.