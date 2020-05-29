Трамп начал "крестовый поход" против социальных сетей

Дональд Трамп привел в исполнение свои угрозы и подписал распоряжение, которое, как предполагается, будет регулировать работу соцсетей.

Этому предшествовала перепалка президента США с руководством платформы Twitter: главе Белого дома не понравилось, что два его твита с критикой голосования по почте в Калифорнии были помечены как "потенциально вводящие в заблуждение" или "сомнительные".

Выступая в Овальном кабинете перед подписанием документа, Трамп заявил, что этот его шаг должен "защитить свободу слова от одной из самых серьезных опасностей, с которыми она столкнулась в американской истории".

"Кучка социальных сетей-монополистов контролирует большую часть всех общественных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах, - заявил Трамп. – У них была неконтролируемая возможность цензуры, ограничений, редактирования, формирования, сокрытия и изменения практически любых форм общения между частными лицами и широкой публичной аудиторией".

Распоряжение нацелено на сокращение автономии веб-сайтов и технологических компаний, в частности, на соцсети ложится ответственность, от которой их все это время защищал закон 1996 года. Юристы находят, что распоряжение может быть оспорено как неконституционное, впрочем, судебных исков ожидает и сам Трамп. Но он настроен на победу: "Я думаю, это попытаются оспорить в суде. Но мне кажется, что у нас все получится".