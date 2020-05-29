В Тюменской области ограничили работу "наливаек", но под удар могут попасть и кафе

28 мая на заочном заседании Тюменская областная дума рассмотрела законопроект о запрете размещения питейных заведений в жилых домах.

Эти нормы уже были приняты на федеральном уровне и вызвали немалые споры. Не мудрено, ведь одна сторона конфликта - предприятия общественного питания, а это как раз тот сегмент бизнеса, который в наибольшей степени пострадал от введённых в связи с карантином ограничительных мер. С другой стороны, затрагиваются интересы подавляющего большинства населения страны, по крайней мере, той его части, которая живёт в многоквартирных домах. Именно последние, по заверениям депутатов, и стали инициаторами новых ограничений.

Сегодня законодательное нововведение дошло и до Тюменской области. Согласно принятому законопроекту, ограничения коснутся заведений общественного питания, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, в которых площадь зала для обслуживания клиентов не превышает 25 кв. м. Очевидно, что действие новых правил направлено, в первую очередь на так называемые "наливайки", расположенные в бывших квартирах первых этажей, где коммерсанты, юридически изменив назначение помещения, открыли рюмочные и пивные. Именно такое беспокойное соседство, по заверениям авторов федерального закона, и не устраивало жителей российских городов. Однако, новые правила распространяются и на прилегающие к жилью территории, где на торговых площадях, изначально построенных под коммерческую аренду, могут располагаться и вполне "добропорядочные" бары и кафе.

Как рассказал Накануне.RU вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров, в целом в Тюменской области нововведения могут затронуть до 20% от общего числа субъектов бизнеса, занятых в сфере общественного питания. Он уверен, что введённые ограничения не коснутся заведений, расположенных на специально построенных под коммерческую аренду площадях, просто потому, что там под обслуживание клиентов отведены пространства, значительно превышающие 25 кв.м.

К слову, сам этот ценз, несомненно, применён авторами закона для того, чтобы отсеять нарушающие общественный порядок заведения, от остальной части бизнеса.

"Мы должны заботиться как о развитии бизнеса, так и о благополучии граждан. Часть предприятий общественного питания будет закрыта, зато для граждан ситуация исправится. В конце концов, тяжёлое время - ещё не повод спаивать население", - сказал Эдуард Омаров.

Также он подчеркнул, что, помимо удовлетворения запросов населения, законодатель, очевидно, преследует и другую цель - борьбу с круглосуточным распространением алкоголя, и без того незаконным. По его мнению: "если бизнес не социально ориентирован, то он просто не должен существовать".

"Предприниматель - это такой же член общества, но с большей ответственностью. Понятно, что когда возникали эти заведения в жилых домах, в девяностые годы, было трудно, практически ничего не работало, как-то нужно было выживать. Сейчас мы живём в другое время, и формат бизнеса должен меняться соответственно. Я считаю, что такими ограничениями законодатель помогает предпринимателям принять решение наконец сменить формат", - отметил эксперт.

Владельцам закрывающихся в это непростое время заведений Эдуард Омаров посоветовал объединяться в предпринимательские артели.

"Например, в Италии малый бизнес обеспечивает, в зависимости от региона, от 60 до 80% ВВП. И большая часть предприятий там - семейные. Особенно это касается сферы общественного питания. Когда у них не хватает денег для расширения бизнеса, или просто тяжёлые времена наступают, они не идут в банк, они занимают деньги друг у друга. Выживают сообща. У нас такой консолидации не хватает. Я посоветую таким предпринимателям объединиться в общества с ограниченной ответственностью, и на совместные сбережения открыть новый и современный бизнес. И сама перспективная сфера развития сегодня - это производство", - сказал он.

Кстати, и представители власти в регионе отдают себе отчёт в том, что период ограничений сферы обслуживания - не самое лучшее время для решений, неизбежно ведущих к закрытию какой-то части предприятий. Инициатором рассмотрения регионального закона выступил комитет по экономической политике и недропользованию областной думы. Как рассказал Накануне.RU член профильного комитета Денис Садовников, "в нашем понимании, основным лейтмотивом принимаемой нормы выступает приведение в порядок тех объектов бизнеса, которые располагаются в жилых зонах, и, соответственно, своей деятельностью напрямую влияют на благополучие городских районов, покой граждан. Неправильно, когда в спальных районах располагались неподобающие заведения. Не хотелось бы, чтобы их не всегда законная деятельность мешала отдыху людей".

Депутат подтвердил, что диалог с бизнес-сообществом налажен и ведётся на постоянной основе. По его словам, принятые нормы затронут незначительную часть предприятий, и уж точно не в том масштабе, чтобы речь шла о каком-то значимом росте безработицы в регионе.

"Судя по отзывам, принимаемые нормы практически ни на кого не повлияют. В сфере распространения этилового спирта бизнес сам довольно успешно приводит этот сегмент в порядок, поэтому, рассматриваемые нормы - скорее формальность, нежели реальная ограничительная мера. Кроме того, мы же все понимаем, что закон принимается для дополнительного ограничения круглосуточной торговли", - сказал он.

Таким образом, по мнению Дениса Садовникова, ограничения позволят удалить с рынка недобросовестных его участников и стимулировать предпринимателей, развивающихся законным путём.

С другой стороны, такой взгляд на проблему не всегда применим к малым населённым пунктам, коих, к слову, в Тюменской области - большинство. И чем меньше городок, тем к большему проценту предприятий введённые ограничения могут быть применимы. В каком-нибудь посёлке городского типа на севере большой Тюменской области этот процент может неожиданно дойти до ста. Однако, как признаётся парламентарий, в ходе предварительного обсуждения подобных казусов выявлено не было.

"Что касается небольших населённых пунктов, там, конечно, могут возникнуть определённые трудности у малого бизнеса, по крайней мере - теоретически. В любом случае, и при подготовке законопроекта, и при его рассмотрении, мы подходили к проблеме с полным пониманием той ситуации, в которой на текущий момент оказался бизнес. Ни у кого не было намерения лишний раз ограничивать субъектов этой сферы экономики", - заверил Денис Садовников.

Стоит подчеркнуть, что принятый закон Тюменской области в первую очередь приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.