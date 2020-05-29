03 Сентября 2020
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Политика В России
Конституция РФ (2020) | Фото: Госдума РФ

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

28 мая на закрытом совещании ЦИК России с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии.

Как следует из документа, голосование может продлиться несколько дней. Это должно помочь избежать массового скопления людей на участках.

Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. При голосовании дома членам комиссий рекомендовано не заходить в квартиры, а при посещении избирателей, находящихся на карантине, надевать дополнительную защиту.

Отмечается, что членов избиркомов обеспечат средствами защиты, а наблюдателям придется купить маски за свой счет, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, дистанционное электронное голосование будет применяться в качестве эксперимента в нескольких российских регионах во время плебисцита по поправкам в Конституцию, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

"Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии", - сказала глава ЦИК. Памфилова отметила, что такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования". Ранее сообщалось, что электронное голосование пройдёт только в Москве.

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Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

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Теги: Конституция, голосование



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