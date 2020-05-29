03 Сентября 2020
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самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

Сбербанк выдал льготный кредит "Уральским авиалиниям"

Сбербанк выдал льготный кредит авиакомпании "Уральские авиалинии" по новой госпрограмме поддержки системообразующих предприятий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, 3 млрд руб. перевозчик получил по льготной процентной ставке сроком на 12 месяцев. Авиакомпания стала одной из первых компаний, получивших льготное финансирование в рамках постановления российского кабмина.

Помимо льготного кредита, банк продлил срок действия подписанной ранее кредитной линии до октября 2023 года.

Ранее Счетная палата России завершила плановую проверку авиакомпании "Уральские авиалинии". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Как рассказал парламентарий на своей странице в Facebook, перевозчик получал от государства субсидии, в связи с чем аудиторы СП изучали результативность расходов. Проверка проводилась с ноября прошлого года по март нынешнего. По данным Альшевских, итоги озвучат уже в апреле.

Напомним, ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года "Уральские авиалинии" получили 1 млрд 51 млн руб. в качестве субсидий для возмещения недополученных доходов, связанных с авиаперевозками в Симферополь и ряд других городов. Таким образом, компания является крупнейшим получателем бюджетных субсидий, но, несмотря на такие крупные вливания, не спешит возвращать клиентам деньги за отмененные из-за коронавируса рейсы.

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Сбербанк выдал льготный кредит "Уральским авиалиниям"

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Теги: Сбербанк, Уральские авиалинии



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