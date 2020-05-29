Инвалид из Челябинска не дождался помощи чиновников и сам установил пандус в подъезд

Пенсионер из Челябинска, который передвигается на инвалидном кресле, длительное время безуспешно просил чиновников установить в его подъезде пандус.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в итоге мужчина за свои деньги установил его, но к электросети оборудование не подключено. Установить розетку он готов за свой счет, но товарищество собственников жилья на просьбы выдать разрешение не реагирует.

Следственные органы области организовали доследственную проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о принятых мерах.