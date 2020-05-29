03 Сентября 2020
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Экономика В России
вентилятор девушка (2010) | Фото: timeout.ru

Названы товары с высоким спросом у россиян в мае

Объем продаж вентиляторов в России с 1 по 20 мая показал рост почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в денежном отношении, следует из данных оператора фискальных данных "Платформы ОФД".

При этом средний чек покупки равняется 1 тыс. 250 руб., что на 14% выше, чем в прошлом году. При этом по Москве объем продаж в денежном выражении вырос на 136%, а число покупок увеличилось на 98%.

Также москвичи в первые недели мая чаще покупали сплит-системы и кондиционеры по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - число покупок выросло на 132%, а в денежном выражении объем продаж вырос на 116%, сообщает ТАСС.

Тем временем, объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам на 1 апреля достиг в России 10,9%.

Это максимальное значение за все время наблюдений, сообщает Центробанк России. По необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года.

Национальном бюро кредитных историй также зафиксировало в апреле рекорд по среднему размеру выданных потребительских кредитов — 236,3 тыс. руб.

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Названы товары с высоким спросом у россиян в мае

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Теги: покупки, товары



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