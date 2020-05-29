BCG: рост безработицы в России ожидается на 8–10%

Уровень безработицы в России, согласно базовому сценарию, в ближайшее время может вырасти с 4,6% до 8–10%.

Как следует из обзора The Boston Consulting Group (BCG), если экономический кризис будет развиваться по самому негативному сценарию, то этот показатель составит 12–15%. При этом ситуация в России может улучшиться к концу года, пишет "Коммерсант".

Напомним, количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,9 млн человек. Треть обратившихся в центры занятости потеряли работу после 1 марта, 23% - до 1 марта. Пик безработицы Минтруд РФ прогнозирует на III квартал.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания по рынку труда, которое провел накануне президент Владимир Путин, предложил увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе тем, кто остался без заработка до начала пандемии коронавируса.