СМИ: авиация будет участвовать в параде Победы

Боевые самолеты и вертолеты вновь пролетят над Москвой.

Это случится в день парада Победы 24 июня. Всего будет 75 единиц. Первая репетиция парада намечена на 8 июня в подмосковном Алабине, сообщает "Красная звезда".

Напомним, Владимир Путин приказал Министерству обороны начать подготовку к проведению парадов в Москве и других городах 24 июня. По словам президента, пик эпидемии коронавируса в стране уже пройдет. 26 июля (тоже среда) будет проведена акция "Бессмертный полк", правда, эту дату Путин согласен перенести, если того потребует эпидемиологическая ситуация и санитарные врачи.

Что касается приглашения на парад глав иностранных государств, то пока вопрос решается. "Пока мы придерживаемся критерия, что будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что участие в мероприятиях подтвердили ранее приглашенные президенты Казахстана и Молдавии.