Центробанк зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам на 1 апреля достиг в России 10,9%.

Это максимальное значение за все время наблюдений, сообщает Центробанк России. По необеспеченным потребительским кредитам он соответствует значению 2014 года.

Национальном бюро кредитных историй также зафиксировало в апреле рекорд по среднему размеру выданных потребительских кредитов — 236,3 тыс. руб., пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, с начала текущего года банкротами стали 22,4 тыс. жителей России. Это на 68% больше, чем за январь-март 2019 года, следует из данных Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В российской столице количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем вдвое. Кратный рост отмечен в Карачаево-Черкесии и Ингушетии, Оренбургской, Тюменской, Курской, Орловской, Магаданской областях, Камчатском крае.

Не исключен всплеск личных банкротств на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Чтобы списать долги при невозможности расплатиться, должник должен доказать потерю платежеспособности, оплатить судебные расходы и услуги финансового управляющего.