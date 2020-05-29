Российском школьникам рекомендуется сдавать ЕГЭ в масках и перчатках

В Роспотребнадзоре считают необходимым ношение детьми масок и перчаток школьникам, которые будут сдавать ЕГЭ.

Как отметили в ведомстве, при плохой переносимости ребенком маски или перчаток их можно будет снять. При низком, приближающемся к нулю или нулевом уровне заболеваемости в регионе использование масок и перчаток не обязательно, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, документы на поступление в высшие учебные заведения абитуриенты в этом году смогут подать с 20 июня по 17 августа, то есть до сроков сдачи ЕГЭ. Об этом в эфире Первого канала заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Напомним, 29-30 июня пройдут пробные ЕГЭ, школьники в них участвовать не будут. Эксперты протестируют все этапы экзамена, прежде всего, на защиту здоровья участников, проверив каждую деталь в пунктах проведения.

С 3 по 23 июля включительно пройдут основные экзамены. Резервные дни запланированы на 24 июля (кроме русского и иностранных языков) и 25 июля по всем учебным предметам.

Экзамены будут обязаны писать только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.