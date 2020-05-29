03 Сентября 2020
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Политика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Минтранс предложил выдавать ваучеры взамен купленных авиабилетов

Ваучеры на авиабилеты, которые позволят российским авиаперевозчикам не возвращать средства пассажирам за сданный билет, можно будет получить только на билеты, купленные до 1 мая текущего года, следует из проекта документа Минтранса.

В проекте говорится, что авиакомпания может изменить дату и время маршрута или отказать в перевозке в целом. При этом, если пассажир не будет согласен с новыми предложенными маршрутами и датой путешествия, он может получить возмещение стоимости авиабилетов в течение трех лет.

Такие меры необходимы, чтобы избежать банкротств авиакомпаний, говорится в пояснительной записке, сообщает ТАСС.

Напомним, законопроект, который позволяет перевозчикам не возвращать клиентам деньги за билеты в условиях эпидемии, был принят Госдумой в первом чтении 12 мая. Компании получат право выдавать ваучеры вместо денег – на него можно будет заказать поездку в будущем. К такой мере перевозчики смогут прибегать в случае введения ЧС или режима повышенной готовности.

О введении такой меры просили авиаперевозчики – по ним кризис ударил сильнее всего. Пассажиропоток на конец марта упал на 80%, при этом у многих компаний самолеты в лизинге.

 

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Минтранс предложил выдавать ваучеры взамен купленных авиабилетов

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Теги: авиакомпания, авиация



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