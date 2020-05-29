Прибор для лечения рака придумали в России

Универсальный ускоритель заряженных частиц - сильноточный циклотрон, который можно применять для наработки радиоактивных изотопов, используемых в диагностике злокачественных заболеваний, а также непосредственно для лучевой терапии различных форм рака - предлагают создать в России специалисты атомной отрасли, следует из данных на сайте закупок госкорпорации "Росатом".