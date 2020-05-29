ВВП России упал на 12% в годовом выражении

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития.

За январь - апрель снижение составило 1,9%. Как отмечают в министерстве, снижение экономической активности страны произошло из-за режима нерабочих дней, а также из-за сохранения "негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах - торговых партнерах", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам текущего года до 5%.

В апреле ожидалось его снижения на 3,3%. В Fitch также ухудшили оценку по снижению мирового ВВП - до 4,6% в 2020 году с ожидавшихся в апреле 3,9%.