03 Сентября 2020
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Экономика В России
кредит процент экономика (2009) | Фото: www.startmaster.ru

ВВП России упал на 12% в годовом выражении

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении, говорится в докладе Минэкономразвития.

За январь - апрель снижение составило 1,9%. Как отмечают в министерстве, снижение экономической активности страны произошло из-за режима нерабочих дней, а также из-за сохранения "негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах - торговых партнерах", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам текущего года до 5%.

В апреле ожидалось его снижения на 3,3%. В Fitch также ухудшили оценку по снижению мирового ВВП - до 4,6% в 2020 году с ожидавшихся в апреле 3,9%.

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ВВП России упал на 12% в годовом выражении

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Теги: ВВП, экономика



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