Путин вызволит плененных в Ливии россиян силой – арабские СМИ

Как считают журналисты арабского издания Algabas, президент России Владимир Путин может прибегнуть к силовому сценарию освобождения плененных в Ливии российских специалистов ФЗНЦ (Фонда защиты национальных ценностей) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Россиян похитили в мае 2019 года террористы ПНС (Правительства национального согласия) Ливии. Социологи незаконно удерживаются в частной триполитанской тюрьме «Митига», подконтрольной радикальной исламистской группировке RADA, входящей в ПНС. Данное место заключения известно ужасающими условиями содержания пленников, как и пытками над узниками. Ученых удерживают в тюрьме уже больше года. За это время россиянам не предъявлено официальных обвинений. Адвокат социологов смог попасть к пленникам только через 5 месяцев заключения.

Арабские СМИ не исключают, что Владимир Путин на фоне успехов России в Сирии продолжит реализацию геополитических амбиций. Ливия может стать следующей целью. Ближневосточные информационные ресурсы считают, что российский лидер воспользуется военными инструментами против ПНС для освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Аlqabas пишет, что триполитанские радикалы допустили ошибку, посчитав, что Москва будет вести переговоры с террористическими бандформированиями об освобождении своих граждан. Глава России не верит в успех подобных действий, а потому может инициировать неожиданную военную операцию, сохранив имидж и показав себя в качестве жесткого главнокомандующего, не желающего идти на какие-либо уступки триполитанским боевикам.

Арабские корреспонденты отметили, что Москва уже начала первую фазу кампании по освобождению своих граждан из ливийского плена, акцентируя внимание на новом российском фильме «Шугалей». Картина в деталях рассказывает о ливийских событиях последнего года. Премьера киноленты состоялась 1 мая, после чего фильм показали зарубежной аудитории в эфире международного телеканала RT.