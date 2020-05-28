03 Сентября 2020
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асфальтоукладчик, дорожная техника, асфальт, дорожные рабочие (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В этом году отремонтируют более 12 км автомобильной дороги Воскресенское–Иванов Бор–Кириллов в Череповецком районе

Дорогу Воскресенское – Иванов Бор – Кириллов в Череповецком районе (Вологодская область) продолжают приводить в порядок в рамках нацпроекта БКАД, передает корреспондент Накануне.RU. Ремонт является продолжением работ, начатых в 2019 году

Объект протяженностью порядка 48 километров. В прошлом году отремонтировали 12-километровый участок: были уложены новые выравнивающий и верхний слои асфальтового покрытия, укреплены обочины, расчищена полоса отвода. В этом году ремонт продолжился с начала мая.

бкад, ремонт дорог(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, а сегодняшний день подрядчики завершили фрезерование проезжей части, выложили из щебня основание, укладывают выравнивающий слой.

асфальтоукладчик, дорожная техника, асфальт, дорожные рабочие(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«Ремонт автомобильной дороги осуществляется в соответствии с поручением Губернатора, данным в феврале прошлого года на Градостроительном совете в Череповецком районе, - пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев, который сегодня проинспектировал ход работ. - Объект включен в перечень ремонтов, проводимых в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019 – 2021 годы».

ремонт дорог, дорожные работы, бкад(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Трехлетний государственный контракт на сумму около 491 млн. рублей на ремонт автомобильной дороги в Череповецком районе заключен с подрядной организацией «Череповецдорстрой».

«В этом году будет отремонтировано 12,3 км автомобильной дороги Воскресенское – Иванов Бор – Кириллов. Также будет расчищена полоса отвода, - рассказал Андрей Накрошаев. - В следующем году мы отремонтируем ещё 16 км. Все работы в соответствии с контрактом планируется завершить к концу октября 2021 года».

асфальт, бкад, ремонт дорог(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Добавим, что в 2021 году запланирован ремонт участка протяженностью 7,6 км на территории Кирилловского района, где также проходит дорога Воскресенское – Иванов Бор – Кириллов.

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В этом году отремонтируют более 12 км автомобильной дороги Воскресенское–Иванов Бор–Кириллов в Череповецком районе

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Теги: ремонт дороги, бкад, череповецкий район, дорога Воскресенское – Иванов Бор – Кириллов



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