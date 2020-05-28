03 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
криминал преступление наручники (2008) | Фото: www.radiomayak.ru

Жителям ЯНАО предложили "стучать" на нарушителей за вознаграждение

В окружной закон "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" внесены изменения, исходя из которых, жители региона будут получать вознаграждение в размере четырех тысяч руб. за достоверные сведения о правонарушении или преступлении в округе. Финансирование мероприятия организовано в рамках государственной программы "Безопасный регион" на 2014-2024 годы".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, до этого на финансовую поддержку для граждан, помогающих полиции, могли претендовать только члены общественных объединений правоохранительной направленности. Сейчас же решение о выплате принимает руководство Управления МВД РФ по ЯНАО. Так, уже шесть ямальцев получили свое вознаграждение, в том числе и гражданин, сообщивший о нелицензированной торговле алкоголем.

Для сообщения о преступлении или правонарушении жители Ямала могут обращаться к органами внутренних дел. Обращения принимаются как в устной, так и в письменной форме, после чего регистрируются и рассматриваются в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

Отметим, новые нормы приняты в условиях действия ограничительных мер в отношении граждан из-за распространения коронавируса.

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Жителям ЯНАО предложили "стучать" на нарушителей за вознаграждение

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Теги: Полиция, вознаграждение, преступление



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