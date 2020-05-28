03 Сентября 2020
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стадион ФК &quot;Краснодар&quot; (2019) | Фото: premierliga.ru

Роспотребнадзор согласовал с РПЛ проведение футбольных матчей со зрителями

Роспотребнадзор РФ согласовал с Российской Премьер-Лигой регламент возобновления тренировок и возможность проведения матчей со зрителями. Однако, во избежание риска распространения коронавирусной инфекции среди болельщиков, трибуны могут быть заполнены только на 10% от всех мест, сообщают РИА Новости.

Таким образом, сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня матчами 23-го тура. Основные положения регламента предусматривают: соблюдение дистанции при приветствии гостевого клуба, а также между игроками и персоналом, регулярную диагностику персонала, игроков и судей, ежедневный медицинский осмотр и регулярный инструктаж по правильному поведению до, во время и после тренировок и матчей. Вместе с этим обязательны усиленные гигиенические меры, регулярная дезинфекция и зонирование стадиона.

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Роспотребнадзор согласовал с РПЛ проведение футбольных матчей со зрителями

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Теги: Роспотребнадзор, РПЛ, футбол, зрители



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