03 Сентября 2020
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Тюменская областная дума табличка (2014) | Фото: Накануне.RU

Бюджет Тюменской области в первом квартале получил 46 млрд рублей

Тюменская областная дума приняла отчёт об исполнении бюджета в первом квартале 2020 года. Расходная часть профинансирована менее чем на 15%.

Как передает корреспондент Накануне.RU, основной доходной составляющей в области остаётся налог на прибыль организаций - это 75,1% от всех поступлений. Налоговые отчисления с доходов физических лиц составили 11,6%. В финансовом выражении бюджет в первом квартале получил 46 млрд 414 млн 893 тыс. руб. Это 28,5% от заложенного в бюджете годового дохода. Расходы бюджета в 1 квартале 2020 года составили 36 млрд 31 млн 883 тыс руб.

Таким образом, финансовые обязательства региона выполнены на 14,8%. Эта сумма включает в себя расходы на реализацию государственных программ Тюменской области, которые в отчётном периоде составили 29 млрд 879 млн 111 тыс. руб., или 15,5% от запланированных в этом году. В целом, 82,9% бюджета израсходованы на исполнение государственных программ.

Как сообщало Накануне.RU, профицит бюджета, который сейчас оценивается в 10 млрд руб., понадобится в течение года в связи с новыми условиями в экономике из-за распространения коронавируса.

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Бюджет Тюменской области в первом квартале получил 46 млрд рублей

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Теги: бюджет тюменской области, дефицит



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