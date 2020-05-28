Действия тюменских властей в режиме повышенной готовности обрели правовой статус

Тюменская областная дума приняла в окончательном чтении закон, который расширяет полномочия региональных органов власти в случае возможности возникновения чрезвычайной ситуации. Такие меры уже прописаны в федеральном законодательстве.

Согласно новой норме, региональные власти получают возможность установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Также непосредственное осуществление этих функций возлагается на губернатора региона, правительство и органы исполнительной власти в соответствии с их полномочиями. Конкретные ограничения непосредственно зависят от ситуации и принимаются отдельно в каждом конкретном случае.

Однако, как сообщил Накануне.RU один из авторов законопроекта, депутат фракции ЛДПР Денис Садовников, основное направление применения нового закона - это взаимодействие и оперативное регулирование действий служб и организаций, а также возможность перенаправления финансовых потоков.

"Основная цель законопроекта - регулирование сложных межмуниципальных трансферов, включая финансовые, технические и людские. Основная трудность здесь именно в правовых моментах. У нас не были прописаны возможности привлечения сил и средств из соседних муниципалитетов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Этот законопроект как раз и предусматривает такое регулирование, а также позволяет фокусировать силы всего региона в конкретной точке, терпящей бедствие, без правовых последствий", - сказал Денис Садовников.