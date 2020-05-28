Через неделю российские ученые приступят к испытанию вакцины от COVID-19

Российские ученые планируют начать испытания экспериментальной вакцины от новой коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС с ссылкой на руководителя отдела вирусологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Ларисы Руденко. Для экспериментов используются ослабленные версии вируса гриппа.

"Буквально через неделю мы начнем проводить опыты на трансгенных мышах. Я надеюсь, что после завершения этих исследований мы перейдем на эксперименты на более крупных животных и до конца года завершим доклинические испытания. Мы рассчитываем, что эта вакцина будет эффективной не только при борьбе с коронавирусом, но и гриппом", - рассказала Лариса Руденко.

На данный момент в России разрабатывают девять различных вакцин, потенциально способных помочь обезопасить человека от COVID-19. Одну из них создает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, еще шестью - государственный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор". Компания "Биокад" разрабатывает еще две вакцины, над одной из которых работает совместно с Институтом экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Ее основой выступает ослабленный вирус гриппа, внутрь вирусных частиц которого, помещаются белки оболочки коронавируса SARS-CoV-2. При этом, по словам Ларисы Руденко, создание таких частиц легко маштабируется и не требуют больших затрат, благодаря чему технология производства значительно упростит и ускорит вакцинацию граждан и сделает ее более доступной.

"Мы традиционно разрабатываем вакцины на базе живых вирусов, однако в этом случае мы создаем не просто живую, но и векторную вакцину на основе ослабленного штамма гриппа, - пояснила руководителя отдела вирусологии ИЭМ. - С помощью нашего коммерческого партнера мы синтезировали и вставили в ослабленный вирус гриппа ряд антигенов SARS-CoV-2, максимально стимулирующих гуморальный и клеточный иммунитет, в том числе и в слизистой носа и верхних дыхательных путях, которые играют роль "ворот" для инфекции".