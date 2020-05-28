03 Сентября 2020
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собянин сергей мэр москвы (2010) | Фото: http://kremlin.ru/

Сергей Собянин: "В Москве сохранится режим ограничений до получения вакцины"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сохранении ограничительных мер в столице до создания вакцины от COVID-19. Об этом он заявил 28 мая в эфире телеканала "Россия-24".

"Боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, когда мы вакцину не получим", - сообщил мэр столицы.

Также он добавил, что ограничительные меры уже смягчены, а с 1 июня москвичи уже смогут свободно выходить на улицу для обычных прогулок.

"Это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью", - добавил градоначальник.

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Сергей Собянин: "В Москве сохранится режим ограничений до получения вакцины"

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Теги: Сергей Собянин, коронаирус, ограничительные меры



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