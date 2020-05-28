03 Сентября 2020
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Общество Москва Московская область
Москва-река, Москва, гостиница Украина, правительство (2018) | Фото: nakanune.ru

Московские власти опубликовали график "прогулочных дней"

Московские власти опубликовали карту с графиком "прогулочных дней". Ее уже можно посмотреть на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина mos.ru.

"В условиях скопления людей коронавирусная инфекция распространяется максимально быстро. Чтобы избежать такой ситуации и не ставить под угрозу ваше здоровье, для каждого дома определены дни недели для прогулок. Это позволит избежать большого количества людей во дворах или скверах и предотвратит распространение инфекции", - написано на сайте.

Ранее сообщалось, что расписание прогулок для москвичей будет также опубликовано на интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях. Сергей Собянин порекомендовал горожанам ограничить радиус прогулки до двух км. от места проживания.

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Московские власти опубликовали график "прогулочных дней"

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Теги: "прогулочные дни", карта, Сергей Собянин



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Ранее 28.05.2020 16:18 Мск Москвичи смогут посмотреть расписание прогулок на интерактивной карте

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